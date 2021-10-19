По его словам, проведение мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на съезде партии "СН" в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"У нас запланирован съезд партии, в ноябре он будет происходить, учитывая эпидемиологическую ситуацию... Это все же сотни людей, от 100 до 300. И мы хотели бы собрать наш основной актив, это точно минимум 100 человек", - отметил депутат.

По его словам, на съезде будет обсуждаться вопрос определенного "обновления формата работы".

Читайте такжеМинистр обороны США прилетел в Украину и назвал цель визита (видео)"Создание вспомогательного органа, который будет называться Президиум Политического совета или Исполком политического совета... который будет часть функций по руководству партией, которое сейчас я выполняю, - часть этих функций мы сможем туда делегировать", - рассказал Корниенко.

Напомним, что сегодня депутаты избрали первого заместителя председателя Верховной Рады. За кандидатуру Корниенко проголосовали 256 народных депутатов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Таня Поляковская