Им стал Александр Корниенко от фракции "Слуга народа". За его кандидатуру проголосовали 256 народных депутатов.

Сегодня на заседании народные депутаты избрали первого заместителя председателя Верховной Рады.

Им стал Александр Корниенко от фракции "Слуга народа". За его кандидатуру проголосовали 256 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Из фракции "СН" за " проголосовали 222 народных депутата из группы "Доверие" 17, группы "За будущее" 13, а также 4 внефракционных.

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Кандидатура Корниенко была предложена фракцией "СН". На сегодня он является первым заместителем главы фракции "СН" и главой партии "СН".

Еще один кандидат на должность первого заместителя председателя Верховной Рады София Федина, которую предложила фракция "Европейская солидарность", получила поддержку 73 народных депутатов (при необходимом минимуме 226 голосов).

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Автор: Надя Пришляк