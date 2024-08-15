Участие Украины в МУС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, которые совершают военные РФ.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему. Второй проект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины на фоне ратификации. Об этом свидетельствуют карточки законопроектов №0285 и №11484.

Согласно проекту закона, Украина ратифицирует Римский статут, но в течение семи лет после ратификации не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении украинцев относительно совершения преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута.

Ратификация даст возможность Украине приобрести полноправное членство в МУС. Впоследствии Украина получит полноправное членство в Суде и будет участвовать в работе Ассамблеи государств - участников Римского статута, сказано в пояснительной записке.

Видео дня

В пояснительной записке ко второму законопроекту отмечается, что документ направлен на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута МУС и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления.

Как пояснила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, ратификация Римского статута - одно из требований вступления в ЕС. Также такое положение есть в соглашениях по безопасности с некоторыми странами, в частности Нидерландами и Германией.

"Участие Украины в МУС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, которые совершают военные РФ", - отметила она.

По ее словам, полноценное участие Украины в МУС упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду для пострадавших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений.

Мудрая напомнила, что согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ратифицировать Римский статут. Также это одно из условий вступления страны в блок.

Она подчеркнула, что ратификация Римского статута не означает, что появится риск привлечения к ответственности украинских военных.

Действие Римского статута в мире - детали

В прошлом году Армения окончательно утвердила Римский статут, на основании которого работает Международный уголовный суд.

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент Армении подписал заявление парламента "О признании обратного действия юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения", возможность чего предусмотрена статьей 12 частью 3 Устава.

Вас также могут заинтересовать новости: