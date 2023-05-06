Сейчас в Кремле идут явные противоречия между разными группами.

Пропагандисты начинают готовить россиян к выводу войск, к остановке войны и им очень хотелось бы вывести войска до начала украинского контрнаступления.

Об этом в интервью УНИАН заявил политолог Андрей Пионтковский, отметив, что многие мировые псевдолидеры сейчас пытаются остановить украинское контрнаступление.

"Вы обратили внимание какая развернулась деятельность всех так называемых мировых лидеров, начиная с Папы Римского Франциска, Илона Маска, Билла Гейтса, китайцев - кто только этим не занимается, чтобы предотвратить контрнаступление", - отметил Пионтковский.

Он также напомнил, что есть такая преступная организация "Валдайский клуб", созданная российскими спецслужбами для вербовки и координации работы самых крупных агентов на Западе.

"У меня есть точная информация, что эта организация создала российско-американскую рабочую группу по плану мира в Украине. Российскую сторону возглавляет известный кремлевский пропагандист и политолог Дмитрий Суслов. А американскую - агент влияния, но я считаю самый настоящий агент Москвы - Сэмюэл Шарап, старший научный сотрудник RAND Corporation", - заявил политолог.

Он напомнил, что Шарап опубликовал хорошо известную в Украине два месяца назад статью "Как избежать длинной войны в Украине?".

"Со стандартными тезисами: якобы "симпатизируем Украине, понимаем, что Украина подверглась агрессии, но вы же понимаете, они никогда не победят русских. Поэтому давайте будем не накачивать оружием, а посоветуем найти серьезное и мирное соглашение". Вот эта статья заложена в основу того документа, которое сейчас готовит русско-американская группа. Серьезность этим усилиям придает то, что Шарап очень хорошо знаком с не самым большим нашим доброжелателем в администрации Байдена - советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Мы знаем формулу Салливана: цель американцев – не-поражение Украины. Он противопоставляет ее формуле Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, которые говорят о победе Украины", - отметил политолог.

Он также подчеркнул, что сейчас в Кремле идут явные противоречия между разными группами.

"Эта лукавая формула "не-поражения" и означает некую почетную ничью, новые линии пересечения и такое замораживание конфликта, которое поможет Путину спасти власть. Кремль эту линию разрабатывает, и я не знаю, как он решит. Сейчас в Кремле идет противоречие между, с одной стороны, группой на замораживание конфликта и удерживание Путина у власти, а с другой - кремлевскими ястребами, которые требуют немедленных ударов", - заявил Пионтковский.

В то же время, политолог отметил, что в США сейчас крайне неблагоприятная почва для навязывания Украине мирных соглашений.

"Я должен сказать, что почва в Америке для навязывания Украине таких мирных соглашений неблагоприятна сейчас. Есть резкое ужесточение позиций по отношению к России у Республиканской партии. Ведь известна деятельность Дональда Трампа, стопроцентного друга Путина, который повторяет, что Байден, поддерживая Украину, ведет мир к ядерной войне, а он за 24 часа закончит войну, договорившись с Путиным, отдав ему половину Украины", - заявил политолог.

При этом он напомнил, что Республиканская партия отвергла эту позицию. "Мы все видели скандал с русским пропагандоном, который недавно обратился к спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, мол "мы знаем, что вы против помощи". Маккарти его просто отхлестал: "Я полностью поддерживаю Украину в этом конфликте. Мы требуем вывода. Ваши войска должны убираться вон из Украины. Вы убиваете людей, вы военные преступники." Эта новая позиция Республиканской партии очень четкая. Они избрали своей стратегией в избирательной кампании атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины. И это резко усилило позиции наших сторонников внутри администрации президента - того же Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. Поэтому все эти планы Москвы на почетную ничью обречены на неудачу", - заявил политолог.

Контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет начинать контрнаступление, не дожидаясь предоставления боевых самолетов от партнеров.

2 мая 2023 года госсек США Энтони Блинкен заявил, что Украина готовит контрнаступление в ближайшие недели.

5 мая 2023 года в ОК "Юг" обратились с призывом к украинцам из-за контрнаступления. В ОК "Юг" призвали украинцев не реагировать на вброс россиян и соблюдать информационную тишину.

Коллаборанты, успокаивая самих себя в том, что якобы паники нет, собирают вещи и организуют эвакуацию, опасаясь контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

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