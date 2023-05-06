Такое изменение фокуса российской армии поставило наемников ЧВК "Вагнер" в потенциально сложное положение.

Минобороны России изменило приоритет на поле боя, переместив оперативный фокус с захвата Бахмута на подготовку к украинскому контрнаступлению.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 мая. Отмечается, что такое изменение фокуса российской армии поставило наемников ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.

Аналитики отмечают, что на обнародованных видео, где Пригожин пригрозил якобы вывести "вагнеровцев" из Бахмута, если они не получат необходимых припасов, видно "отчаяние и глубокий гнев" главаря. При этом, несмотря на смещение акцента со стороны минобороны РФ, которое может серьезно поставить под угрозу способность "Вагнера" эффективно действовать, наемники не прекращали попыток полностью захватить Бахмут, несмотря на ограниченный доступ к боеприпасам.

Видео дня

"Продолжающаяся настойчивость "Вагнера" в Бахмуте идет в разрез с общим замедлением темпов российских наступательных операций на других направлениях в Украине, поскольку регулярная российская армия, кажется, в значительной степени перемещает фокус, чтобы подготовиться к долгожданному украинскому контрнаступлению", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что потери, понесенные "Вагнером" в Бахмуте, наряду с вероятной деприоритезацией усилий со стороны минобороны России, могут поставить Пригожина и "вагнеровцев" в особенно плохое положение.

"Пока неизвестно, действительно ли Пригожин намерен выйти из Бахмута 10 мая, или он сделал это заявление в последней отчаянной попытке заручиться поддержкой минобороны. Если "Вагнер" таки отойдет, то им, вероятно, понадобится оборудование российского МО для защиты и облегчения отступления", - говорится в отчете.

Кроме того, считают аналитики ISW, российским военным не хватает резервов, необходимых для укомплектования позиций, которые наемники "Вагнера" могут оставить в Бахмуте.

"Масштабные потери, понесенные ЧВК "Вагнер" в Бахмуте ради тактических достижений, а также общий переход российских военных к более осторожной позиции, готовясь к оборонительным операциям, похоже, предлагают украинским силам возможности для плодотворных контратак в разных районах спереди", - считают в ISW.

Заявления Пригожина по Бахмуту

Как сообщал УНИАН, 4 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и колоссальные потери среди его боевиков. Он также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

5 мая он заявил, что из-за снарядного голода "вагнеровцы" 10 мая выйдут из Бахмута. Их позиции будут переданы подразделениям минобороны РФ, говорит Пригожин. Позже в тот же день он снова публично обвинил Шойгу и Герасимова в потерях в его ЧВК. Речь идет о "десятках тысяч убитых и раненых".

Между тем, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый считает, что решение Пригожина вывести боевиков "группы Вагнера" из Бахмута вызвано желанием избежать ответственности за неудачу с захватом города до определенной даты, а не со "снарядным голодом". В то же время, по мнению представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка, Пригожин вовсе не собирается выводить своих наемников из Бахмута. Никаких объективных свидетельств подготовки к выводу разведка не видит.

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