Оккупанты совершают "рейды" по общественным местам.

Российско-оккупационные войска на Донбассе увеличивают количество так называемых "инспекционных" групп, осуществляющих "рейды" по общественным местам для выявления лиц, "пригодных к военной службе".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ", - говорится в сообщении.

По данным разведки, боевики проверяют подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в указанные районы и укомплектованность личным составом.

Оккупанты осуществляют "рейды" по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц годных к военной службе, уклоняющихся от учета в оккупационных военкоматах.

Как сообщал УНИАН ранее, отдельные подразделения боевиков на Донбассе приводили в высшие степени боеготовности для проверки. Контроль проведения мероприятий боевой подготовки осуществляли российские офицеры.

Напомним, боевики захватили часть Донбасса в 2014 году и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Власти РФ поддержали боевиков, на восток Украины вторглись российские войска.

Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские соглашения, стороны договаривались о прекращении огня. Украинская сторона не раз сообщала, что боевики нарушали "тишину".

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения. По его словам, документ был подписан "под дулом".

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