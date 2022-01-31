Секретарь СНБО считает, что попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, так как попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки, которые принесут пользу Москве.

Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

Секретарь СНБО утверждает, что Украине следует пересмотреть соглашения 2015 года, подписанные в Минске.

"Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны", — сказал Данилов. "Когда они были подписаны под дулом российских пушек — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил секретарь СНБО.

Читайте такжеПолномасштабное наступление на Украину физически невозможно - ДаниловДанилов также предостерег Запад от давления на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

"Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны", — сказал он. "Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО отмечает, что если Украина выполнит условия сделки, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависели от прогресса в выполнении Минских соглашений.

Данилов призвал к переговорам о новом документе, который можно было бы реально реализовать, добавив, что он должен заставить "Путина просто отвести свои войска и танки" от украинской границы.

Напомним, ранее США в ОБСЕ назвали три условия, которые РФ должна выполнить в рамках Минских соглашений

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