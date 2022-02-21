Он отмечает, что в отношении Украины идет мощная информационная провокация.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что если бы регулярные войска России вторглись на территорию Украины, то об этом уже было бы известно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос о том, что якобы регулярные части Российской Федерации вторглись на территорию Украины - в Донецкую и Луганскую области, Данилов сказал: "Если бы это произошло, такая информация бы у нас была. А то, что касается провокаций, мы неоднократно заявляли, что на сегодняшний день идет большая мощная, прежде всего, информационная провокация по отношению к нашей стране".

Секретарь СНБО призвал пользоваться официальными источниками информации.

Вопрос о вторжении регулярных частей РФ на территорию Украины прозвучало через пост экс-советника президента Порошенко Юрия Бирюкова. Он заявил, что российские войска уже вторглись на украинскую территорию.

Напомним, в России уже опубликовали указы Владимира Путина о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". У них Путин, среди прочего, поручил российскому МИД "провести переговоры об установлении дипломатических отношений" с "ДНР" и "ЛНР".

Особое внимание обращает на себя пункт, в котором Путин поручает ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации о его признании. Российскую армию в ОРДЛО якобы посылают для "поддержания мира".

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