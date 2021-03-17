По словам спикера, соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в комитетах Верховной Рады.

Есть большая вероятность, что Верховная Рада Украины проголосует за денонсацию Харьковских соглашений, подписанных в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в интервью одному из телеканалов.

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По его словам, соответствующая инициатива поступила от народных депутатов, и сейчас законопроект передан на рассмотрение комитетов.

Разумков отметил, что в ситуации, когда Крым является оккупированным Российской Федерацией, странно, что такой "закон сохраняется в качестве законодательного акта".

Он сказал, что поддерживает принятие решения о денонсации. При этом напомнил, что в сессионном зале необходимо 226 голосов для поддержки такого решения.

"По состоянию на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано", - добавил Разумков.

Напомним, 12 марта 2021 года в парламенте был зарегистрирован проект закона "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины" (регистрационный номер 0095).

Им предусмотрено денонсировать соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированное Верховной Радой 27 апреля. Также поручается правительству и Министерству иностранных дел сообщить РФ о денонсации этого соглашения.

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"Харьковские соглашения": что известно

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и РФ, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления снижения, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году.

12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений.

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Автор: Надя Пришляк