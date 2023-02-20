Встреча Дмитрия Кулебы с главами МИД европейских государств официально анонсировали заранее - она планировалась перед официальным заседанием Совета ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отменил поездку в Брюссель, где должна была состояться встреча с европейскими министрами иностранных дел перед заседанием Совета ЕС.

Это следует из его сообщения в Twitter, в котором он отметил, что не сможет присутствовать лично на сегодняшнем заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Я благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать на #FAC (заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, - ред.), мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", - отметил Кулеба.

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Как пишет "Европейская правда", встреча Кулебы с главами МИД европейских государств официально анонсировали заранее - она планировалась перед официальным заседанием Совета ЕС, а после него министры должны встретиться на рабочий обед с главой МИД Молдовы. Издание отмечает, что именно сейчас Кулеба должен уже находиться в Брюсселе. На следующий день планировалась первая в таком формате встреча Кулебы с главным дипломатом ЕС Боррелем и генсеком НАТО Столтенбергом.

Информация об отмене визита Кулебы в Брюссель совпала с большими ограничениями движения транспорта в центре Киева, которые связаны с визитом иностранных делегаций. По слухам, речь может идти о ком-то из западных топ-чиновников. Впрочем, пока неизвестно, кто именно прибыл в украинскую столицу.

Боеприпасы для Украины

Как сообщал УНИАН, ЕС в срочном порядке изучает возможности для своих стран-членов объединиться для закупки боеприпасов, чтобы помочь Украине. Этот шаг стал рассматриваться после предупреждений Киева о том, что его войскам срочно нужны дополнительные поставки. Ожидалось, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместных закупок 155-мм артиллерийских снарядов на встрече в Брюсселе сегодня в понедельник, 20 февраля.

По мнению европейских чиновников и дипломатов, совместные действия Евросоюза будут более эффективными, чем покупка снарядов отдельными странами. Кроме того, более масштабные заказы позволят военной промышленности инвестировать в дополнительные мощности по производству боеприпасов.

По данным Bloomberg, министры ЕС могут договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины уже в марте 2023 года. В целом, министры положительно оценили соответствующую инициативу по консолидации усилий.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине нужно срочно передать боеприпасы. Он подчеркнул, что союзники слишком много времени уделяют принятию решений по боевым танкам для Украины, в то время как ситуация с боеприпасами стала ужасной.

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