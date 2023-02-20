Он призвал использовать то, что уже есть у союзников.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине нужно срочно передать боеприпасы.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он подчеркнул, что союзники слишком много времени уделяют принятию решений по боевым танкам для Украины, в то время как ситуация с боеприпасами стала ужасной, пишет CNN.

"Не путайте краткосрочные цели со среднесрочными. Краткосрочные, очень краткосрочные, больше боеприпасов для Украины. Украинцам много аплодисментов и мало боеприпасов. Это парадокс. Им нужно меньше аплодисментов и лучше снабжать оружием", - сказал он.

Видео дня

По словам Борреля, вопрос с боеприпасами необходимо решить в течение нескольких недель. "Украинцы воюют, платят самой высокой ценой - своими жизнями, но эта война происходит на европейской земле, затрагивает нас и имеет глобальные последствия во всем мире, что также влияет на нашу безопасность", - добавил вице-президент Еврокомиссии.

ЕС медлит с предоставлением военной помощи Украине, а будущие поставки не могут осуществляться через совместные закупки, поскольку они требуют слишком много времени, отметил Боррель. "Мы должны использовать то, что у нас есть", - добавил он.

Боеприпасы для ВСУ

По данным Financial Times, украинская армия ежедневно осуществляет более 5 тысяч артвыстрелов. В оружейной компании Nammo подсчитали, что это равно годовому заказу небольшой страны в мирное время.

Неделю назад Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине истощает их запасы боеприпасов. Он призвал наращивать их производство и мощности.

В Соединенных Штатах Америки сказали, что союзники Украины ежедневно прилагают усилия для поиска и изготовления необходимых боеприпасов.

На днях стало известно, с кем США заключили контракты на производство артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: