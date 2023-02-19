Речь идет о совместной закупке боеприпасов со стороны Евросоюза.

Министры ЕС могут договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины уже в марте 2023 года. В целом, министры позитивно оценили соответствующую инициативу по консолидации усилий.

Ранее СМИ писали, что вопрос о совместных закупках главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить на встрече в Брюсселе в понедельник, 20 февраля. О новых возможных сроках сообщает издание Bloomberg, отмечая, что окончательное решение может быть принято на встрече лидеров стран блока, которая пройдет в марте.

Как анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, внеочередное заседание состоится 6-7 марта.

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Также Bloomberg пишет, что в целом министры обороны ЕС позитивно оценили перспективы совместных закупок боеприпасов для Украины. В частности, такую идею поддержали Нидерланды и Румыния.

Как заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен:

"Как идея, это очень хорошо, потому что боеприпасы являются проблемой - Украина нуждается в большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши запасы"

Также соответствующую инициативу назвал "интересной" глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Совместные усилия более эффективны", - считает он.

Мюнхенская конференция по безопасности стала результативной для Украины

Отметим, чиновники стран ЕС и НАТО отметились множеством заявлений в вопросе поддержки Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит 17-19 февраля. Символично, что РФ принять участие в событии не пригласили.

В первый же день мероприятия к партнерам обратился президент Украины Владимир Зеленский с призывом усилить поставки оружия. В рамках Мюнхенской конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29. Также свое мнение на этот счет высказали в Британии, Германии и Франции.

Позже Зеленский отметил, что сигналы, которые были в Мюнхене, подтверждают, что Россия проиграет войну.

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