Речь идёт прежде всего о большом количестве артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

ЕС в срочном порядке изучает возможности для своих стран-членов объединиться для закупки боеприпасов, чтобы помочь Украине. Этот шаг начал рассматриваться после предупреждений Киева о том, что его войскам срочно нужны дополнительные поставки, заявили дипломаты и официальные лица.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместных закупок 155-мм артиллерийских снарядов на встрече в Брюсселе в понедельник, пишет Reuters.

По мнению европейских чиновников и дипломатов, совместные действия Евросоюза будут более эффективными, чем покупка снарядов отдельными странами. Кроме того, более масштабные заказы позволят военной промышленности инвестировать в дополнительные мощности по производству боеприпасов.

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"Настало время, действительно, ускорить производство и увеличить производство стандартизированных продуктов, в которых Украина отчаянно нуждается", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Позже фон дер Ляйен выразила убежденность, что безотлагательность ситуации убедит членов ЕС отказаться от своего давнего предпочтения покупать оружие на национальном уровне. По её словам, совместная покупка снарядов для Украины может осуществляться на тех же принципах, что приобретение вакцин против ковида во время пандемии.

"В этой жестокой войне, которую Россия развязала против Украины, мы видим, что можем свернуть горы под давлением", - сказала она агентству Reuters.

Reuters пишет, что сейчас Вооруженные силы Украины используют от 2 тыс. до 7 тыс. снарядов каждый день - при том, что Россия ежедневно выстреливает от 20 тыс. до 60 тыс. снарядов. Источники агентства не приводят сведений о том, какие суммы ЕС готов потратить на закупку боеприпасов. Однако в документах, предложенных Эстонией, речь идет о заказе 1 млн снарядов калибра 155 мм уже в этом году на сумму около 4 млрд евро.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине истощает запасы боеприпасов стран-союзников - темпы производства превышают темпы расходов. В связи с этим он заявил о необходимости наращивать производство и производственные мощности.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что союзники по НАТО удвоят усилия по увеличению производства оружия и боеприпасов для поддержки нашей страны.

Также Кулеба намекнул на сюрпризы в вопросах поставок военной помощи Киеву после своей встречи с министрами стран "Большой семерки" (G7). В частности, он заявил об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Как известно, во время боев против российских оккупантов ВСУ ежедневно производят более 5 тысяч артвыстрелов. Это приблизительно равно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время. В таких условиях партнерам Украины, снабжающим нашу страну оружием и боеприпасами, все сложнее восполнять свои запасы.

О проблеме с нехваткой снарядов в связи с войной в Украине заговорили давно. В прошлом году издание Bloomberg сообщало, что страны НАТО призывают оборонные компании увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы помочь им восстановить запасы.

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