Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на скандальное заявление чешского лидера Петра Павла по поводу недопустимости развала РФ в случае победы Украины в российско-украинской войне.
Отметим, что свое мнение о недопустимых сценариях проигрыша РФ лидер Чехии озвучил во время "Украинского ланча" на Мюнхенской конференции безопасности. Он заявил, что Запад должен быть осторожным в своем давлении на Россию, ведь, если она развалится, то у мира будет больше проблем. Павел призвал всех "быть реалистичными - надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".
По данным "Европейской правды", в ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил:
"Есть интеллектуальная ловушка, которой надо избежать. Поддерживая Украину, надо также верить в Украину, а не готовить ее к худшему"
Также он считает недопустимым призывать Украину к каким либо уступкам России.
"Нет разницы между теми, кто говорит фразу "Украина, возможно, уступит" и фразу "Украине, вероятно, придется уступить", - пояснил министр, - Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим".
Запад вынес приговор России - она должна проиграть войну
Напомним, что после нескольких месяцев с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, ключевые страны международного сообщества начали понимать уровень кровожадности России и ее армии.
Тогда Запад сошелся во мнении, что РФ в таком виде существовать дальше не должна: Кремль должен проиграть войну, развязанную против Украины. В частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что никаких уступок Путину быть не может, и что войска РФ должны быть отброшены до фактических границ, действовавших до 24 февраля.
18 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц также публично заявил, что Россия должна проиграть в войне с Украиной и пообещал соответствующую помощь со стороны Берлина.
Аналогичный приговор Путину и его режиму вынес президент Франции Эммануэль Макрон.