Ранее лидер Чехии Петр Павел высказал свое мнение о недопустимых сценариях проигрыша РФ, отметив, что Запад не должен давить на Москву.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на скандальное заявление чешского лидера Петра Павла по поводу недопустимости развала РФ в случае победы Украины в российско-украинской войне.

Отметим, что свое мнение о недопустимых сценариях проигрыша РФ лидер Чехии озвучил во время "Украинского ланча" на Мюнхенской конференции безопасности. Он заявил, что Запад должен быть осторожным в своем давлении на Россию, ведь, если она развалится, то у мира будет больше проблем. Павел призвал всех "быть реалистичными - надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

По данным "Европейской правды", в ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил:

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"Есть интеллектуальная ловушка, которой надо избежать. Поддерживая Украину, надо также верить в Украину, а не готовить ее к худшему"

Также он считает недопустимым призывать Украину к каким либо уступкам России.

"Нет разницы между теми, кто говорит фразу "Украина, возможно, уступит" и фразу "Украине, вероятно, придется уступить", - пояснил министр, - Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим".

Запад вынес приговор России - она должна проиграть войну

Напомним, что после нескольких месяцев с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, ключевые страны международного сообщества начали понимать уровень кровожадности России и ее армии.

Тогда Запад сошелся во мнении, что РФ в таком виде существовать дальше не должна: Кремль должен проиграть войну, развязанную против Украины. В частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что никаких уступок Путину быть не может, и что войска РФ должны быть отброшены до фактических границ, действовавших до 24 февраля.

18 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц также публично заявил, что Россия должна проиграть в войне с Украиной и пообещал соответствующую помощь со стороны Берлина.

Аналогичный приговор Путину и его режиму вынес президент Франции Эммануэль Макрон.

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