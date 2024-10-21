По данным WSJ, Остин прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений.

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня утром внезапно прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает CNN. В то же время, по данным The Wall Street Journal, Остин прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений о новой военной помощи или разрешения использовать ракеты большой дальности на территории России.

Отмечается, что Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и поддержку США в течение следующего года.

Визит Остина также станет для него моментом "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны, по словам чиновника Минобороны.

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Последний визит Остина в Украину

Это четвертый и вероятно последний визит Остина в Украину в качестве главы Пентагона президента Джо Байдена.

Остин часто был голосом сдержанности США, ссылаясь на опасения по поводу слишком глубокого погружения в американские запасы оружия, непригодности определенных систем для местности или климата Украины и трудностей обучения украинских сил.

При этом госсекретарь Энтони Блинкен выступал за более быструю отправку большего количества оборудования, однако Байден обычно вставал на сторону Остина, отмечают америкаские чиновники.

Критики Остина заявляют, что его постепенный подход позволил Украине выжить, но не кардинально изменить ход войны.

США и Украина - последние новости

Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине. В частности, украинские военные получат боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS. Также ВСУ получат средства противовоздушной обороны, вооружение класса "воздух-земля", бронированные машины и противотанковые средства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в ближайшее время в Украину приедет делегация Белого дома с ответами относительно своего видения "плана победы".

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