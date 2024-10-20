Остин заявил, что пока не может подтвердить эти сообщения.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал возможность отправки Северной Кореей своих войск в Россию для войны в Украине. Как сообщает Reuters, он заявил, что "пока не может подтвердить эти сообщения",

В то же время он отметил, что такой шаг будет "вызывать беспокойство, если это окажется правдой".

Ранее южнокорейская разведка заявила, что КНДР отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях в войне на Украине.

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При этом и Россия, и Северная Корея отрицают эти утверждения.

Севернокорейские солдаты в Украине - что известно

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея де-факто включилась в российскую войну против Украины.

Позже в украинской разведке сообщили, что около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации и они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября. По данным источников в разведке, обучение северокорейских солдат проходят на полигонах в городах Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск и Владивосток.

При этом в Конгрессе США заявили, что использование северокорейских войск в составе российской армии в Украине необходимо определить как "красную линию", и призвали Джо Байдена к немедленной реакции.

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