Он также отметил, что США будут каждые две-три недели предоставлять новый пакет помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украину приедет делегация Белого дома с ответами относительно своего видения "плана победы". Об этом Зеленский сказал в интервью журналистам украинских телеканалов, которое транслировалось в эфире марафона "Единые новости".

В частности, когда у главы государства спросили, есть ли уже реакция стран Запада на план победы Украины, он напомнил, что сначала представил этот план Соединенным Штатам.

"Реакция была почти сразу. Наша команда поехала туда с начальником Генерального штаба Баргилевичем, а также вице-премьером Стефанишиной. Работали над вопросами по НАТО и также по приглашению в НАТО, а также со вторым пунктом плана победы по усилению нашей армии сейчас. Относительно реакции, я жду команду Белого дома в Украине. Мы ждем, и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", - сказал Зеленский.

Видео дня

Также президент сказал, что два дня назад провел разговор с президентом США Джо Байденом.

"Мы получили пакет на полмиллиарда, а также договорились, и это является частью также плана, что мы будем сейчас очень быстро получать - раз в две-три недели - пакет, который будет усиливать нашу армию", - подчеркнул Зеленский.

План победы Зеленского - что надо знать

План состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Среди них - немедленное приглашение в НАТО и продолжение операций ВСУ в РФ. Также предлагается разместить в Украине "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.

В то же время в Белом Доме заявили, что пока среди союзников нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: