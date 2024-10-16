В частности, украинские военные получат боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставляют нашей стране новый пакет помощи на 425 миллионов долларов. В Пентагоне раскрыли, какое вооружение туда войдет.

Как сообщается на сайте американского оборонного ведомства, это уже 67-й транш вооружения, которое администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года. Туда войдут, в частности, средства противовоздушной обороны, вооружение класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронированные машины и противотанковые средства.

Перечень вооружения которое, получит Украина

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боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS,

ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО,

зенитные ракеты Stinger,

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

боеприпасы класса "воздух-земля",

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

ракеты TOW,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4,

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),

стрелковое оружие и боеприпасы,

гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование,

оборудование и боеприпасы для подрывных работ.

Также в стоимость пакета заложены запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Поддержка Украины со стороны США

Пресс-служба Белого дома сообщает, что Соединенные Штаты Америки существенно усилят Украину различными видами вооружения в ближайшие месяцы. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Штаты предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков для противовоздушной помощи, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы. Также ВСУ оснастят значительным количеством боеприпасов, сотнями бронетранспортеров и БМП.

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