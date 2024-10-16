16 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставляют нашей стране новый пакет помощи на 425 миллионов долларов. В Пентагоне раскрыли, какое вооружение туда войдет.
Как сообщается на сайте американского оборонного ведомства, это уже 67-й транш вооружения, которое администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года. Туда войдут, в частности, средства противовоздушной обороны, вооружение класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронированные машины и противотанковые средства.
Перечень вооружения которое, получит Украина
- боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS,
- ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО,
- зенитные ракеты Stinger,
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
- боеприпасы класса "воздух-земля",
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,
- ракеты TOW,
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4,
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),
- стрелковое оружие и боеприпасы,
- гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование,
- оборудование и боеприпасы для подрывных работ.
Также в стоимость пакета заложены запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Поддержка Украины со стороны США
Пресс-служба Белого дома сообщает, что Соединенные Штаты Америки существенно усилят Украину различными видами вооружения в ближайшие месяцы. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом.
Отмечается, что в ближайшие месяцы Штаты предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков для противовоздушной помощи, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы. Также ВСУ оснастят значительным количеством боеприпасов, сотнями бронетранспортеров и БМП.