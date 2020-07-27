В Германии не видят шансов для возвращения России в G7 из-за оккупации Крыма и Донбасса

По словам Мааса, нельзя закрыть глаза на то, как "в 21 веке просто так перекраиваются границы Европы".

Причиной исключения России из "Большой восьмерки" стала аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины, и пока РФ не имеет шансов для возвращения в G7.

Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет ТСН.

По мнению политика, "Россия сама может сделать наибольший вклад для открытия дверей" в Большую семерку.

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"G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет потребности еще в G11 или G12", - пояснил Маас.

Также, отвечая на вопрос о том, не списали ли в Европе Крым, он отметил: "Мы работаем в нормандском формате над решением для Восточной Украины и введения Минских договоренностей. Но мы не забываем, что Крым принадлежит Украине. Мы не можем просто снизить плечами и согласиться с тем, что в 21 веке просто так перекраиваются границы Европы. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Россию и не пускать ее в G7, пока Украине не вернут оккупированные территории.

Предложение вернуть РФ в клуб самых влиятельных государств мира ранее высказал Дональд Трамп.

Напомним, что в декабре прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо также жестко отверг мысль о возвращении России в G7, объяснив, что "хозяин Кремля понимает только политику силы, а поэтому об уступках со стороны Запада не может быть и речи".

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