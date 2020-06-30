"Вы сами себя исключили": британский посол рассказала, когда с России снимут санкции и вернут в G7

Посол напомнила, что Россия осуществляет агрессию в Украине.

В Британии считают, что заявления России относительно Второй мировой войны являются тестом для международного сообщества. Отношение стран "Большой семерки" к такому нарративу столь же незыблемое, как и отношение ко всему нарративу российской агрессии.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс, сообщает "РБК-Украина".

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Она рассказала, что из-за коронавируса появилась мысль, что Россию нужно вернуть в G7. Впрочем, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что этого не произойдет и это не является причиной, чтобы прощать агрессию на востоке Украины или незаконную аннексию Крыма.

"Вы сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "большой семерке" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются", - заявила посол.

Как сообщал УНИАН, ранее послы "Большой семерки" призвали Украину внедрять реформы в оборонном секторе.

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