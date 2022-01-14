Ночью хакеры атаковали около 70 правительственных сайтов. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз готов отправить в Украину миссию для оказания помощи в вопросе противодействия кибератакам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дрианом после неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС в городе Брест (Франция).

"К сожалению, мы проснулись сегодня утром, когда произошла еще одна атака на Украину. На этот раз это была кибератака на правительственные веб-сайты. Такие действия направлены на дестабилизацию Украины и способствуют дальнейшему обострению и без этого напряженной ситуации", - заявил Боррель.

Высокий представитель Евросоюза сказал, что ЕС поддерживает контакты с украинскими должностными лицами.

"Мы готовы оказать непосредственную помощь, если получим запрос. Я созвал срочную встречу наших послов в формате Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности для анализа ситуации, рассмотрения любых мер по поддержке. Вместе со всеми министрами мы пришли к согласию, что должны продолжать поддерживать Украину", – заявил высокий представитель ЕС.

"Мы готовы отправить миссию, чтобы поддержать их (украинцев – УНИАН) в противодействии кибератакам, если это будет необходимо", - подчеркнул Боррель.

При этом он добавил, что не может сказать, кто виноват в совершении хакерских атак на украинские сайты, поскольку нет доказательств, чтобы кого-то обвинять.

В то же время Боррель убежден, что это не последние кибератаки, которые могут осуществляться на украинские веб-ресурсы.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января была совершена хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Всего атаковали около 70 сайтов. Работа большей части из них уже восстановлена.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

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