По его словам, то, кто именно стоит за хакерской атакой, пока неизвестно, но "мы можем догадаться".

В Евросоюзе мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на ее правительственные сайты.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Радио Свобода. По его словам, то, кто именно стоит за атакой, пока неизвестно, но "мы можем догадаться".

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине преодолеть эту кибератаку. К сожалению, мы знали, что это может произойти... Трудно сказать, (кто за этим стоит). Я не могу никого обвинять, поскольку у меня нет доказательств, но мы можем догадаться", – сказал Боррель журналистам на встрече министров иностранных дел ЕС.

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Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за хакерскую атаку, которая произошла в ночь на 14 января, но российских хакеров, связанных с Москвой, неоднократно обвиняли в кибератаках на украинские правительственные веб-сайты и инфраструктуру в прошлом.

Кибератака на украинские правительственные сайты

В ночь на 14 января осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и других. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена.

Всего хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.