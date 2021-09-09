Квасьневский советует президенту Украины не сосредатачивать всю власть в своих руках и поскорее строить новый диалог с Германией.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский рассказал, что думает о политике Владимира Зеленского и дал ему несколько советов.

Об этом Квасьневский сказал в интервью НВ.

Он признался, что пристально не следит за президентством Зеленского, но "судя по рейтингам, оно выглядит неплохо".

"Как президент он людям нравится, это важно. Я вижу его желание и мотивацию решать вопросы Донецка, Луганска и Крыма, и это правильно", - говорит Квасьневский.

Он также отметил недавний визит украинского президента в США, заявив, что Украине нужна сильная международная помощь и поддержка в борьбе с РФ. При этом Квасьневский отметил централизацию власти в Украине Зеленским, намекнув, что так делать не следует.

Читайте такжеЭкс-президент Польши объяснил, почему Украина до сих пор не вступила в ЕС и НАТО

"Я же думаю, что лучше руководить хорошей командой, где каждый знает свои задачи и понимает, что делать. Потому что даже для президента, даже для папы римского в сутках только 24 часа. И если ты хочешь делать все сам, в очень узком окружении, для этого не хватает времени и сил, а также горизонта", - высказался политик.

Также он посоветовал Зеленскому поскорее начать активный диалог с Германией, где планируется смена канцлера.

"Кто бы ни стал канцлером, надо отправлять своих людей, надо говорить об этом, надо встретиться с новым канцлером быстро. Потому что позиция Германии для решения украинского вопроса будет очень важной", - отметил он.

Отметим, Квасьневский занимал пост президента Польши с 1995 по 2005 год. За это время страна стала членом Евросоюза и НАТО.

Напомним, по данным социологов группы "Рейтинг", если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 31,1% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. По данным другого опроса, более трети граждан считают, что Украина движется в правильном направлении.

Автор: Юрий Годован