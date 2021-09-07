Более трети опрошенных граждан считают, что наша страна движется в правильном направлении, поделилась Социологическая группа "Рейтинг".

За последний месяц на 8% увеличилось количество украинцев, считающих направление развития страны правильным.

Об этом информирует Социологическая группа "Рейтинг", ссылаясь на результаты проведенного исследования.

Так, результаты опроса, проведенного в течение 2-4 сентября 2021 года, демонстрируют, что направление движения страны как правильное оценивают 34% респондентов, а как неправильное – 58%.

Социологи отмечают, что в июле 2021 года тех, кто считал направление развития страны правильным, было 26%.

Читайте такжеУкраинцы больше всего доверяют армии, волонтерам и церкви – опрос"Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи, а также жителей запада и центра", – говорится в исследовании.

По сравнению с июлем уменьшилось количество людей, которые не определились – с 11% до 8%.

Согласно обнародованным данным, на 6% уменьшилось количество тех, кто считает направление развития страны неправильным (в июле 64%).

Во время нового исследования Социологической группы "Рейтинг" было охвачено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было изучено мнение 2 500 респондентов.

Напомним, в конце апреля Украинский институт будущего (UIF) поделился результатами исследования, проведенного при содействии "Нью Имидж маркетинг групп". По сведениям социологов, почти 70% украинцев считали, что события в государстве развивались в неправильном направлении.

После агрессии России в 2014 году – захвата Крыма и вторжения на Донбасс, Украина решила сблизиться с Евросоюзом и хочет стать членом военно-политического блока НАТО.

Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк