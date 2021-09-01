Анка Фельдгузен отмечает, что давление "нормандской четверки" на Путина может дать результат по урегулированию конфликта на Востоке Украины.

Ангела Меркель в 2021 году уходит с поста канцлера и напоследок постарается организовать саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом Радио НВ рассказала посол Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

"Канцлер четко сказала во время пресс-конференции (по итогам встречи с Владимиром Зеленским 22 августа), что она до последнего дня пытается организовать (нормандскую) встречу на высшем уровне, ведь мы видим, что когда четверо сидят, давление на Путина больше, и тогда, возможно, есть результат. Меркель хочет организовать встречу до конца ее каденции", - отметила посол.

Освобождение заложников Кремля целиком зависит от президента РФ Владимира Путина, убеждает Фельдгузен и добавляет, что Германия на каждой встрече пытается его убедить в необходимости такого шага.

22 августа канцлер Германии встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель назвала РФ стороной конфликта на востоке Украины и заявила, что хочет провести встречу в "нормандском формате" на уровне президентов.

"Нормандская четверка" была создана в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Встречи в "нормандском формате" проходят на уровне представителей МИД, глав МИД и глав государств и правительств четырех стран — Украины, Франции, Германии и России.

Автор: Инна Андалицкая