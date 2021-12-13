Британский премьер признал важность диалога по международной и региональной безопасности.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвал уменьшить напряжение на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии.

В частности, Джонсон "выразил глубокую обеспокоенность Соединенного Королевства из-за наращивания российских войск на границе с Украиной и вновь подчеркнул важность работы по дипломатическим каналам для уменьшения напряжения и определения долговременных решений".

Премьер Британии подчеркнул преданность его страны территориальной целостности и суверенитету Украины.

Читайте также"Манипуляция фактами" : в МИД отреагировали на заявление Путина о невозврате зарубежных активов СССРТакже Джонсон предупредил, что любое дестабилизационное поведение России станет стратегической ошибкой и приведет к существенным последствиям.

Глава британского правительства признал важность диалога по международной и региональной безопасности. В то же время Джонсон и Путин согласились, что всем сторонам необходимо соблюдать положения Минского протокола.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны высказались о накоплении войск вдоль границы и сказали, что РФ хочет принудить Украину к диалогу по "неудобным вопросам".

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко