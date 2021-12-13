Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства.

В Министерстве обороны Украины убеждены, что Российская Федерация путем стягивает войска к границам Украины, чтоб принудить к диалогу изпо "неудобным вопросам".

Об этом сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины.

"В настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной. Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Однако по завершении учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы. Такие действия имеют тактическую цель - это давление на власти Украины и давление на власти других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также"Вернется много гробов": Резников прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину"Стратегическая цель таких целей – это восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашего государства. Российская Федерация продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию.

"Дежурные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечено более тысячи военнослужащих, сотни единиц военной техники - это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожаемых направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов. Военно-политическое руководство Украины вовремя обеспечивается разведывательной информацией и оперативно принимает решения", - заявили в Минобороны.

Также разведка Украины постоянно обменивается информацией с разведками стран-партнеров.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

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Автор: Виталий Саенко