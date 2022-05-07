Экс-премьер-министр РФ заявил, что Польша "официально признала территориальные претензии к Украине".

Экспремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша якобы хочет "аннексировать" территории Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на такие заявления шуткой про Жириновского.

Ее он написал на своей странице в Twitter.

Так, 6 мая Медведев решил прокомментировать слова президента Польши Анджея Дуды о том, что между Польшей и Украиной на десятки лет, а то и на столетия, больше не будет границ. Российский политик увидел в этом "официальное признание территориальных претензий".

"Речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно... Задача проста - вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами об общем счастье с "безграничной" Украиной", - писал в своем Telegram Медведев.

Подоляк на странные заявления из РФ отреагировал иронично, с шуткой про Жириновского, который недавно умер.

"Дух Жириновского вселился в Медведева и вытанцовывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши. Цивилизованный мир работает иначе. Польша - большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину втыкает, как РФ, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия", - написал советник главы ОП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кремле убеждают, что Польша угрожает территориальной целостности Украины. С заявлением, схожим по своей абсурдности с идеями Медведева, также выступил и Песков.

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