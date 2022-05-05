Советник главы Офиса президента подчеркнул, что российский нацизм надо уничтожить.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Россию ждет массовая "денацификация" в будущем.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Кремль решил отказаться от термина "денацификация", потому что исследования показали, что россияне не понимают его значения, им трудно его произносить, пишут СМИ. Серьезно? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных людей под надуманным предлогом, а потом... просто передумали?" - отметил Подоляк.

"Что ж, должен огорчить всех сторонников войны. Сейчас самое время учиться правильно писать, произносить и толковать указанный термин. Потому что денацификация – это то, что массово ждет Россию в недалеком будущем. Российский нацизм обязательно должны уничтожить", - подчеркнул он.

Напомним, ранее российские журналисты-расследователи из издания "Проект" со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что через неделю, после того, как Путин начал полномасштабную войну против Украины, были проведены закрытые социологические исследования, которые показали, что российские граждане не могли четко объяснить, что означает термин "денацификация", а некоторым даже тяжело было это слово произнести.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 2 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3153 мирных жителей. Еще 3316 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 5 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 221 ребенок.

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