По словам Пескова, в последние месяцы из Польши поступает "откровенно враждебная риторика".

В то время как российские захватчики продолжают коварно убивать наших граждан, уничтожать дома и производственные мощности, в Кремле заявляют, что именно Польша угрожает территориальной целостности Украины.

С таким заявлением выступил спикер Кремля и Путина Дмитрий Песков, пишут РосСМИ.

По его словам, риторика Польши традиционно никогда не была дружественной, однако в последние месяцы она стала откровенно враждебной.

"То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы - она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, – это очевидные факты", – заявил он журналистам в пятницу.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко опубликовала выдержку из его интервью для Associated Press, в котором он не исключает, что при определенных обстоятельствах Россия, Белоруссия и Украина могут воевать против Польши ради сохранения территориальной целостности украинского государства.

"Я бы не стал комментировать заявление президента Белоруссии", – сказал Песков.

Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что в будущем границ между Украиной и Польшей фактически не будет.

"Между нашими странами - Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу"

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