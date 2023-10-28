Уголовное производство в отношении Тишлека уже продолжается.

Журналисты выяснили, что у членов семьи Дмитрия Тишлека, который с сентября 2023 года занимает должность заместителя председателя Национальной полиции Украины, есть российские паспорта, а некоторые из них поддерживают кровавую войну, развязанную Россией.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что по выявленным фактам начато уголовное производство.

"Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информация. Уголовное производство уже продолжается. Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности государству и присяге – недопустимы. Особенно во время войны", – заявил Клименко.

Видео дня

Глава МВД заверил, что в случае, если озвученные журналистами факты будут подтверждены, будут приняты меры. Сейчас Тишлек отстранен.

"Уверяю, если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения. А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", – подчеркнул министр.

Паспорта РФ у родственников украинских чиновников - последние новости

В мае 2023 года журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" выяснили, что у отца нового заместителя председателя СБУ Сергея Наумюка есть паспорт Российской Федерации. Он до сих пор занимает должность.

Родственников с российскими паспортами журналисты обнаружили и у нового заместителя председателя Нацполиции Украины Дмитрия Тишлека. Журналисты Bihus.Info утверждают, что у родственников его жены Александры Бакалай есть российское гражданство, как и у нее самой. А теща Тишлека поддерживает войну в Украине, но несмотря на это владеет недвижимостью в одном из самых дорогих ЖК Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: