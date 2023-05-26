Также он имеет российский ИНН.

У отца нового заместителя председателя СБУ Сергея Наумюка есть паспорт России.

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы", журналисты которого смогли получить соответствующую выдержку из автоматизированной системы "Роспаспорт". Документ не аннулирован, поскольку его нет в перечне недействительных паспортов на сайте МВД России.

Наумюк ранее подтверждал наличие российского гражданства РФ у отца и брата, но утверждал, что это было "вынужденное" решение во время их проживания в Луганске и якобы позже они отказались от документов.

Видео дня

В пресс-службе СБУ подчеркивали, что перед назначением Наумюк прошел "все необходимые проверки". По данным ведомства, родственники чиновника сейчас "ожидают отмены гражданства РФ", но "уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений".

Согласно выписке из реестра, паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году в городе Тула в связи с "приобретением гражданства Российской Федерации". Также мужчина имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его российскому паспорту. Об этом журналисты узнали через сайт российской налоговой службы.

Назначение НАУМЮКА в СБУ

Президент Владимир Зеленский 25 мая новым заместителем председателя Службы безопасности Украины Сергея Наумюка. Стоит добавить, что, как ранее сообщал УНИАН, комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ включила Наумюка в список лиц, которые соответствуют критерию добродетели для целей конкурса.

Вас также могут заинтересовать новости: