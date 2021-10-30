Омбудсмен призвала иностранные государства и международные организации отреагировать и осудить действия должностных лиц Грузии.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приравняла к пыткам действия грузинских властей в отношении экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, которому отказано в лечении в гражданской больнице.

Об этом говорится в обнародованном заявлении украинского омбудсмена о нарушении конституционных прав и свобод Саакашвили.

Денисова отмечает, что Саакашвили заочно осудили "за превышение должностных полномочий" во время осуществления им президентских полномочий в 2005-2006 годах. При этом уголовное преследование Саакашвили было начато в 2014 году по истечении президентского срока.

"Судебное разбирательство по другим двум уголовным делам, которые были возбуждены еще в 2014 году, проходит с явным нарушением процессуальных прав. В частности, судебные заседания не назначаются уже второй месяц, а ходатайства адвокатов и лично Михеила Саакашвили, который хочет и желает публичного рассмотрения этих дел, в которых он считает себя невиновным, о назначении судебных заседаний судом игнорируются и не рассматриваются", - говорится в заявлении.

По словам Денисовой, такие действия судебной власти Грузии являются нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение, а также рассмотрение дела в течение разумного срока, но не в течение 8 лет.

Она подчеркнула, что Саакашвили, который не согласен с вынесенными в отношении него обвинительными приговорами без его личного присутствия в грузинских судах, в знак протеста голодает уже 29 дней. За время пребывания в пенитенциарном учреждении он четыре раза пережил критические состояния, дважды ему проводили переливание крови.

"23 октября было проведено очередное медицинское обследование специальным консилиумом. Заключение, выданное мультифункциональной группой врачей в связи со специальными медицинскими потребностями Саакашвили, предусматривает проведение определенных медицинских процедур, что, к сожалению, невозможно в учреждении № 12", - отмечает Денисова.

По ее информации, за состоянием его здоровья ежедневно наблюдает только врач-терапевт пенитенциарного учреждения, других узкопрофильных специалистов нет.

При этом 27 октября, по словам Денисовой, Саакашвили выглядел бледным и изможденным, ему было трудно говорить, он уже потерял 14 килограммов веса.

Он попросил содействия уполномоченной в переводе его в гражданскую больницу, где мог бы чувствовать себя в безопасности и получать всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями.

"29 октября Саакашвили через своих адвокатов, которые посещали его в тюрьме № 12, сообщил, что он прерывает сотрудничество с консилиумом врачей и с этого времени не будет принимать лекарств, облегчающих голодовку, и не будет сдавать анализов из – за того, что до сих пор грузинские власти не учли главной рекомендации консилиума - перевести его на госпитализацию в городскую клинику", - отметила Денисова.

Она также сообщила о других имеющихся нарушениях прав Саакашвили, в частности, на связь с внешним миром и свободу вероисповедания.

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Денисова считает, что содержание в таких условиях Саакашвили является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положения которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые заведения или же в гражданские больницы.

"Неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Такие действия грузинских властей очевидно является пыткой и способом лишения гражданина Украины Михеила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, который ратифицирован Грузией в 2002 году", - добавила Денисова.

Она призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц и Грузии, которые нарушают права Саакашвили, и потребовать от грузинских властей восстановить права арестованного.

Справка УНИАН. Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

27 октября в Грузию не пропустили украинского адвоката Саакашвили и журналиста Дмитрия Гордона.

В тот же день уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова после посещения Саакашвили в пенитенциарном учреждении грузинского города Рустави рассказала, что он отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Автор: Инна Андалицкая