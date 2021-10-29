Также он заявил, что досрочное освобождение политика не рассматривается.

Досрочное освобождение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили или его передача Украине исключены.

Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, оба этих варианта развития событий означали бы, что власти Грузии "не уважают законов страны".

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"Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди", передает ТАСС.

Он также рассказал, что Саакашвили не переводят на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией. По словам премьера, в частной клинике "нет никаких условий безопасности". "Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках", - пояснил Гарибашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

27 октября в Грузию не пропустили украинского адвоката Саакашвили и журналиста Дмитрия Гордона.

Автор: Ирина Погорелая