Промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область) и одномандатному избирательному округу №184 (Херсонская область) состоятся 31 октября.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 45 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах 31 октября в Черкасской и Херсонской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты.

В частности, сегодня на заседании комиссия зарегистрировала 13 кандидатов.

Так, кандидатами в округе №184 (Херсонская область) зарегистрировали Дмитрия Васильева, Юрия Колыхаева, Сергея Андреевича Козыря, Геннадия Борисовича Лагуту, Геннадия Васильевича Лагуту как самовыдвиженцев, а также Александра Пономарева от партии "Блок оппозиционных сил".

Кроме того, в округе №197 (Черкасская область) зарегистрировали Юлию Гершун, Владислава Владимировича Голуба, Вячеслава Владимировича Голуба и Ивана Степанца как самовыдвиженцев, а также Тамару Звягинцеву от "Украинской политической партии "христианское движение", Владислава Пыльника от партии "Могучая Украина", Сергея Чередниченко от партии "Партия Антона Яценко".

Таким образом, всего в 184-м округе зарегистрировано 19 кандидатов, а в 197-м - 26.

Промежуточные выборы в Черкасской и Херсонской областях

Промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область) и одномандатному избирательному округу №184 (Херсонская область) состоятся 31 октября.

Согласно календарному плану ЦИК, до 5 октября включительно должна завершиться регистрация кандидатов. Предвыборная агитация должна быть завершена в 24:00 29 октября.

Результаты выборов ЦИК должны быть установлены до 15 ноября включительно.

Автор: Антонина Доломанжи