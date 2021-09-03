Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в 197-м округе Черкасской области.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании.
Так, кандидатом в народные депутаты в округе №197 зарегистрировали Андрея Ильенко (от ВО "Свобода").
В то же время, ЦИК принял решение отказать семи политическим партиям в регистрации кандидатов в народные депутаты от них.
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Выборы в одномандатном избирательном округе №197
Промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область) состоятся 31 октября.
Согласно календарному плану ЦИК, с 1 до 30 сентября включительно будет происходить подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты.
До 5 октября включительно Центризбирком должен завершить регистрацию кандидатов.
Предвыборная агитация должна быть завершена в 24 часа 29 октября.
Результаты выборов ЦИК должен установить до 15 ноября включительно.