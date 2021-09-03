Кандидатом в народные депутаты в округе №197 зарегистрировали Андрея Ильенко (от ВО "Свобода").

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в 197-м округе Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании.

Так, кандидатом в народные депутаты в округе №197 зарегистрировали Андрея Ильенко (от ВО "Свобода").

В то же время, ЦИК принял решение отказать семи политическим партиям в регистрации кандидатов в народные депутаты от них.

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Выборы в одномандатном избирательном округе №197

Промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область) состоятся 31 октября.

Согласно календарному плану ЦИК, с 1 до 30 сентября включительно будет происходить подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты.

До 5 октября включительно Центризбирком должен завершить регистрацию кандидатов.

Предвыборная агитация должна быть завершена в 24 часа 29 октября.

Результаты выборов ЦИК должен установить до 15 ноября включительно.

Автор: Антонина Доломанжи