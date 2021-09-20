Голосование на выборах в одномандатном избирательном округе №184 на Херсонщине состоятся 31 октября.

Партия "Слуга народа" выдвигает руководителя Херсонской ОГА Сергея Козыря кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в избирательном округе №184.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что уже год в этом округе нет народного депутата, поскольку на местных выборах главой Херсонского городского совета был избран Игорь Колыхаєв, который после избрания сложил полномочия депутата ВР.

Сергей козырь: что известно

Читайте такжеКривой Рог прощается с мэром, которого нашли застреленным в загородном доме (фото)Сергей козырь родился в 1984 году в Донецке. Он окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "Разработка месторождений полезных ископаемых" и "Финансы". Кроме того, политик изучал правоведение в Донецком национальном университете.

Козырь имеет серьезное шахтерское прошлое. Он 15 лет работал на шахтах ДТЭК, пройдя путь от горного мастера до и.о. директора шахты.

С сентября 2019 года занимал руководящие должности в Херсонской области, а 1 марта 2021 года стал председателем Херсонской ОГА.

Внеочередные выборы в Украине

Игорь Колыхаев на местных выборах 25 октября 2020 года был избран Херсонским городским головой.

Центральная избирательная комиссия на 31 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в округе №184 (Херсонская область).

ЦИК уже зарегистрировал 11 кандидатов в народные депутаты в округе № 184.

Кроме того, выборы пройдут в округе №197 (Черкасская область), потому что нардепа Александра Скичко, который представлял этот округ, указом президента от 29 января назначили главой Черкасской облгосадминистрации.

Также внеочередные выборы пройдут в Кривом Роге и Харькове из-за смерти избранных глав городов.

Автор: Надя Пришляк