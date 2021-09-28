Утром 1 октября депутатов уже будут ждать в самом Трускавце.

Журналисты узнали, что будут делать "Слуги народа" в Трускавце на выездном заседании своей фракции 1-2 октября.

Утром 1 октября депутатов уже будут ждать в самом Трускавце, как пишет канал УП. Off the record.

Сообщается, что в 8:15 для депутатов организуют трансфер от железнодорожного вокзала до отелей Rixos, "Миротель" и "Лесная песня", в которых собственно и будут жить "слуги".

Программа 1-ого октября

С 8:30 до 13:00 у депутатов будет чек-ин в гостиницах, завтрак и свободное время.

С 13:00 у Rixos'е начнется обед, а после него проведение большой фракции.

С 15:00 до 17:00 будут обсуждаться организационные вопросы, состоятся выступления, презентации, Q&A.

С 17:30 до 19:00 будет проходить сессия с советником руководителя офиса президента Тимофеем Миловановым.

В 19:00 начнется ужин, после которого у "слуг" будет свободное время.

Читайте такжеРазумкова пока не пригласили на заседание "Слуги народа" в Трускавце

Программа 2-ого октября

Журналисты узнали, что уже 2 октября планируется основной день работы снова в отеле Rixos'. Именно в этот день в Трускавце ждут президента Владимира Зеленского.

С 10:00 до 11:30 продлится сессия с участием руководителей силовых ведомств.

После этого целый день до 19:00 продлится работа в группах и презентация наработок, по перерывом на обед и кофе-паузы.

После этого вечером в 21:30 начнется церемония награждения лучших депутатов.

Где-то в 22:30 начнется гала-ужин, где глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отыграет свой dj-сет.

В воскресенье, 3 октября, депутаты должны позавтракать и возвращаться в Киев.

"Трускавец-2" - что известно

27 сентября, в "Слуге народа" сообщили подробности выездного заседания их фракции в Трускавце. "Трускавец - "Крупная фракция". 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа".

По мнению политолога Владимира Фесенко, на выездном заседании фракции в Трускавце будет решаться вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за "некоторые отставки".

В унизительной форме на совещание в Трускавце Разумкова уже пригласил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Автор: Олег Давыгора