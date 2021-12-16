Как заявляют президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета, России придется заплатить серьезную цену в случае дальнейшей агрессии против Украины.

В Европейском Союзе подготовили серьезные санкции в случае новой агрессии РФ против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель заявили на пресс-конференции после заседания шестого саммита "Восточного партнерства".

"Мы призываем Россию к деэскалации и воздерживаться от любых дальнейших агрессивных действий. Мы заверили Украину в нашей неизменной поддержке и преданности ее суверенитету и территориальной целостности. И действительно, не должно быть никакого сомнения, что Европейский Союз отреагирует решительно на любую дальнейшую агрессию против Украины", - подчеркнула фон дер Ляєн.

Она напомнила, что ранее против России уже были введены санкции, но Европейская комиссия еще летом получила задание от Европейского Совета подготовить различные варианты на тот случай, если произойдет дальнейшая агрессия.

Читайте такжеУкраина, Грузия и Молдова призвали ЕС признать их европейскую перспективу"Мы выполнили домашнее задание, мы завершили подготовку для того, чтобы иметь возможность отреагировать на дальнейшую агрессию, которая, как мы надеемся, не произойдет", - заявила фон дер Ляєн.

В свою очередь, Мишель заявил, что 16 декабря на заседании Европейского совета с участием всех 27 глав государств и правительств стран-членов Евросоюза будет рассмотрен вопрос наращивания российских войск у границ Украины. По его словам, в ЕС подготовили позицию по этому поводу, которая является решительной и единой.

Как сказал Мишель, Евросоюз решительно заявит, что выступает вместе со всеми партнерами по "Большой семерке" и НАТО, в том числе с США, Канадой и Великобританией относительно того, если произойдет любая военная агрессия против Украины, то последует решительный ответ и России придется заплатить высокую цену.

"Мы готовы применить дополнительные санкции, если они будут необходимыми, и мы будем оценивать, какой будет ситуация. И мы завтра повторим очень твердую позицию: мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы координируем позицию с нашими партнерами-единомышленниками, с нашими союзниками, и мы будем решать на основе того, что произойдет, но мы надеемся, что не будет дальнейшей эскалации и агрессии", - заявил Мишель.

Он напомнил, что существует "нормандский формат" переговоров, призванный выполнить Минские соглашения, а также есть каналы коммуникации для того, чтобы избежать дальнейшее обострение ситуации.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что после незаконной аннексии Крыма Россией был начат "нормандский формат" переговоров, в котором Франция и Германия выступают модераторами и наблюдателями, а Украина и Россия являются сторонами конфликта. Она также считает, что урегулирование конфликта должно происходить в этом формате.

"Санкции уже введены. Эти санкции могут стать жестче. Но, конечно, есть и подготовленные санкции, которые являются дополнительными и будут накладываться на все различные сферы, которые вы можете представить. Наше сообщение очень четкое: если Россия прибегнет к дальнейшим агрессивным действиям против Украины, цена будет тяжелой, а последствия серьезными", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко