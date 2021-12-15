Украину интересует мощная санкционная политика против России еще до вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину интересует мощная санкционная политика против России еще до вероятной эскалации с ее стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

Зеленский отметил, что лидеры некоторых государств угрожают России ввести мощную санкционную политику в случае вероятной эскалации с ее стороны.

"Здесь, мне кажется, что мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после уже никого не интересует. Наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации, и тогда вероятной эскалации может и не быть", - заявил он.

Читайте такжеЗеленский встретился с президентом Франции Макроном: о чем говорили (фото)Президент подчеркнул, что именно такие отношения, которые опережают опасные шаги, могут остановить войну на Донбассе.

На вопрос журналистов о том, каким образом реагировали представители других государств на такие призывы Украины, Зеленский ответил следующее: "Мне кажется, что те факты, которые я доказывал, сработали... Посмотрим на результат".

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Антонина Доломанжи