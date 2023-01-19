Весной стало известно о ликвидации самого Киреева как российского шпиона.

О планах Кремля захватить Киев главу военной разведки Кирилла Буданова предупредил 45-летний банкир Денис Киреев, позже участвовавший в переговорах Украины и России в Беларуси.

Как пишет The Wall Street Journal, у Киреева были связи в спецслужбах обеих стран, много лет он сотрудничал с РФ через финансовые учреждения, а взамен получал большие деньги.

Позже Киреев наладил связи и с европейской разведкой.

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Личность Киреева привлекла Буданова, и когда Россия начала стягивать войска к границам Украины в 2021 году, глава ГУР вызвал его к себе.

Как утверждает сам Буданов, он обратился к патриотизму Киреева и попросил использовать свои финансовые связи и связи в спецслужбах, чтобы проникнуть в российскую разведку.

Осенью 2021 года, когда военные и разведывательные службы США начали предупреждать о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников, что Москва готовится к вторжению, сказал генерал Буданов, и первым забил тревогу в Украине.

Во второй половине дня 23 февраля Киреев передал Буданову свежие разведданные: Путин только что ранним утром отдал приказ о вторжении. Киреев также знал основную точку атаки.

По словам Буданова, подсказка Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После ожесточенного боя с русскими аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения.

Поскольку планы России по нанесению быстрого удара были сорваны, обе стороны организовали переговоры о прекращении огня в Беларуси. Поскольку Киреев знал двух членов российской делегации, Буданов спросил, не примет ли он участие. Глава разведки делал ставку на то, что связи Киреева могут выиграть паузу в боевых действиях и дать Украине больше времени для мобилизации обороны.

Киреев знал, что ему будет рискованно играть такую публичную роль, и он не хотел ехать, но все же согласился.

Киреев вернулся из Беларуси и встретился с Будановым. По словам сотрудника его службы безопасности, Киреев знал о своей опасности и покинул собрание в молчаливом настроении.

Весной стало известно о ликвидации самого Киреева как российского шпиона. Украинские спецслужбы это не комментируют.

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

В настоящее время активные бои длятся на Херсонском, Луганском и Донецком направлениях. Есть риск повторного наступление ВС РФ из Беларуси.

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