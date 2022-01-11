Глава европейской дипломатии выступает за отдельные европейские предложения по безопасности.

Европейский союз стремится стать полноценным участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Из-за этого высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран блока разработать собственные "гарантии безопасности".

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, это предложение глава европейской дипломатии якобы описал в письме министрам иностранных дел Европейского Союза.

Читайте такжеСША "без шума" одобрили 200 миллионов долларов помощи Украине-CNNБоррель настоял на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией. Он подчеркнул, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В то же время предложение дипломата поддержали не все министры иностранных дел ЕС.

Переговоры США и РФ 31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы. 22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи. 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО. В связи с этим 10 января дипломаты США и России провели в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины. 12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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