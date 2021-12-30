Также 12 и 13 января запланированы переговоры западных стран с Россией, они пройдут в Брюсселе и Вене.

Переговоры в Женеве 10 января планируются в формате межведомственной делегации России и США.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России, а американскую сторону - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначена. Она не имеет на данный момент никаких альтернативных вариантов", - сказала она.

В повестке дня, отметила Захарова, обозначено обсуждение переданных США от России 15 декабря двух российских проектов документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

"В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно - непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны", - подчеркнула дипломат.

Также , по ее информации, 12 и 13 января запланированы переговоры западных стран с Россией, они пройдут в Брюсселе и Вене.

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Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и "от ведения любой военной деятельности" на ее территории. Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с Востока Европы.