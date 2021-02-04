В то же время идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46% респондентов.

Идею о роспуске Верховной Рады и отставке Кабинета министров поддерживают более 60% опрошенных граждан Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.

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Так, идею роспуска парламента и досрочных перевыборов поддерживают 63%, не поддерживают - 30% респондентов.

В то же время отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают - 29%.

Результаты опроса также свидетельствуют, что идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%.

"В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов выросла с 58 до 63%, президентских - с 39 до 50%, назначения нового КМУ - с 60 до 62%", - рассказали социологи.

Как проводился опрос

Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

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Автор: Антонина Доломанжи