Лучше всего к этой инициативе относятся жители западных и центральных регионов.

Более 60% опрошенных украинцев поддерживают создание военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против высказались – 21%, а 12% опрошенных безразличны к данному вопросу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенный в течение 21-23 января 2022.

Так, в поддержку союза Украины, Польши и Великобритании высказались 61% опрошенных.

Лучше всего к этой инициативе относятся жители западных и центральных регионов, а также Киева. Здесь уровень поддержки от 65% до 76%.

"Несколько хуже этой инициативы относятся жители южных областей (поддерживают – 51%, не поддерживают – 31%) и восточных регионов (поддерживают – 40%, не поддерживают – 38%)", - говорится в сообщении.

Больше всего сторонников союза Украины, Польши и Великобритании среди избирателей партий "Европейская солидарность", "Свобода" и "Сила и честь" - уровень поддержки более 80%.

В то же время противниками такой инициативы чаще всего выступали избиратели партий "Оппозиционная платформа – За життя" (не поддерживают – 62%), партии Шария (не поддерживают – 67%) и партии Мураева (не поддерживают – 68%).

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0. Сроки проведения: 21-23 января 2022 года

Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной, приоткрыл завесу тайны и рассказал несколько фактов об этом альянсе.