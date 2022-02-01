Новый союз должен укрепить безопасность и усилить Балто-Черноморскую ось.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной, приоткрыл завесу тайны и рассказал несколько фактов об этом альянсе.

Как написал он на своей странице в Facebook, инициатором создания этого трехстороннего союза выступила Украина. "Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна делает равноценно важный вклад", - отметил Кулеба.

По его словам, новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики нашего государства.

"Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества", - отметил Кулеба.

При этом он уточнил, что новый формат не привязан к локальной географии, а является объединением стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю.

"Варшава, Киев и Лондон не только реалистично осознают угрозу безопасности Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, но и имеют большой потенциал трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона в целом", - написал глава МИД.

Кулеба отметил, что впервые официально объявить о создании нового формата планировалось во время визита главы МИД Британии Элизабет Трасс в Киев. Однако это переносится на более позднее время из-за того, что накануне визита в украинскую столицу у главы британского МИД обнаружили коронавирус.

Читайте такжеНа этой неделе Украину посетит президент Турции Эрдоган

Напомним, впервые о новом формате упомянула глава британского МИД Лиз Трасс 21 января. "Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.

Из ее слов можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

В ходе выступления в Верховной Раде 1 февраля Зеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Британией и Польшей.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: