Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО.

Кремль понимает, что не имеет шансов подписать договор, который гарантировал бы президенту РФ Владимиру Путину невступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к российскому руководству источники.

Непонятным остается то, на что Москва может вообще согласиться.

Источники агентства фактически подтвердили, что эскалация на российско-украинском пограничье, в частности, касается попытки России навредить перспективам Украины в НАТО, членство повлекло бы последующее размещение оружия в сторону России.

По словам западных официальных лиц, пока нет никаких признаков того, что РФ прекратила накапливать войска у Украины. Москва не смягчила и своей агрессивной риторики в адрес Киева.

Однако, по словам собеседников Bloomberg, Кремль по-прежнему опасается начинать полномасштабную войну против Украины, понимая, что это повлечет волну новых и более жестких санкций и ожесточенное сопротивление в зоне боевых действий.

Читайте такжеЗеленский раскрыл возможную роль США в "нормандском" форматеВладимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не "уменьшит аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская