Генеральный секретарь НАТО отметил, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, и ее членство в Альянсе зависит исключительно от нее и 30 стран-членов, и ни от кого другого.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг ожидает, что ведущие столицы стран-членов НАТО не будут слушать Российскую Федерацию, выступающую против желания Украины присоединиться к Альянсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"Украина не является членом НАТО, поэтому гарантии безопасности не касаются Украины. В то же время Украина является партнером НАТО, который высоко ценится, и все страны-члены НАТО поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Столтенберг и добавил, что страны-члены оказывают Украине политическую и практическую поддержку, в частности с целью укрепления потенциала, подготовки военных и передачи снаряжения.

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"Также речь идет об уважении суверенитета суверенного независимого государства в Европе. Это снова и снова констатировалось, начиная от Хельсинкского Заключительного акта 1975 года и много раз после того, что в Европе каждое государство имеет право выбирать свой собственный путь. И это касается Украины. Таким образом, мы придерживаемся наших решений, и ничего не изменилось, когда речь идет о подходе НАТО относительно членства Украины. Это зависит от Украины, чтобы выбирать собственный путь и выбирать, хочет ли она стремиться к членству или нет. А затем также это зависит от 30 стран-членов, чтобы решать, готова ли Украина присоединиться к Альянсу. И никто другой", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он сказал, что Россия пытается восстановить сферы влияния, когда она пытается контролировать, что могут делать страны-соседи.

Столтенберг как представитель Норвегии отметил, что очень рад, что в 1949 году Париж, Лондон и Вашингтон не слушали Москву, которая выступала против членства Норвегии в НАТО, и поддержали присоединение его страны, поскольку она того хотела.

"И так же мы должны уважать желание каждого суверенного государства в Европе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время переговоров с президентом РФ, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Автор: Виталий Саенко