Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что убежден в победе Украины в противостоянии с Россией. По его словам, Путин, вероятно, не ожидал такой "необычной стойкости" украинцев.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Если Москва намерена каким-то образом свергнуть правительство и установить свой марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе это отвергнут", - сказал Блинкен.

Блинкен говорит, что война уже пошла не по планам Путина. Мощное сопротивление украинских войск не дает россиянам передвигаться вглубь страны уже девять дней.

Госсекретарь США подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Россию до полного прекращения боевых действий.

На вопрос, уверен ли он, что Украина победит, он сказал: "Со временем, безусловно": "Я не могу сказать вам, как долго это продлится. Я не могу сказать, сколько времени это займет. Это не значит, что Россия оказывает давление на Украину, это о многом говорит".

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

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