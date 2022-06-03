Берлин заявил, что "Украина сама определит, что для нее будет успешным завершением войны".

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Германия не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой.

Такое мнение высказал министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Bild.

По мнению министра максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой.

"Мы не делаем всего возможного… Мы не хотим и не должны становиться участниками войны. Не только из-за страха за жизни наших солдат, которые погибнут на поле боя, но и потому, что так мы проложим путь к глобальной войне. Поэтому мы не делаем всего, что можем. Но делаем все, что сейчас ответственно делать, чтобы помочь Украине", – объяснил Хабек.

Хабек отметил, что Берлин "поддерживает Украину в ее военных целях", и заверил, что "Украина сама определит, что для нее будет успешным завершением войны".

"Успешно завершить войну – значит, не проиграть. Победа – это открытое понятие. Я не хочу строить догадки, что все это может означать, но есть много способов успешно закончить эту войну… В какой-то момент появится дипломатическая возможность. Конечно, эта возможность может появиться только тогда, когда Путин больше не сможет побеждать в военном отношении", – подчеркнул Хабек.

Что предшествовало:

Немецкое издание Welt опубликовало документы, в которых указывается, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. В то же время страна с конца марта почти не поставляла и легких вооружений.

Согласно списку, в середине мая Германия направила 3 тыс. противотанковых мин и 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия. Зато в первой доставке, отправленной в Украину месяцем ранее, были лишь запчасти к пулеметам, зажигатели, детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитного и противотанкового оружия из Германии состоялась более двух месяцев назад - 25 марта. Помощь содержала 2 тыс. ракет Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. зенитных ракет "Стрела".

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще оставалась. Также бойцам нужны были противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

29 мая 2022 года министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек опроверг информацию некоторых СМИ о вялой позиции страны по военной помощи Украине в противостоянии с Россией.

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